الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا تشاوريا بشأن الحريق الناشب في المتجر بحي نظامي للعاصمة باكو

باكو، 28 مارس، أذرتاج

عقد الرئيس إلهام علييف في 28 مارس اليوم اجتماعا تشاوريا بشأن الحريق الناشب في المتجر بحي نظامي للعاصمة باكو.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة ألقى كلمة في الاجتماع التشاوري.

وقال الرئيس إلهام علييف إن الحريق الناشب في المتجر المذكور في 26 مارس الجاري جرف المبنى وممتلكات أصحاب المشاريع فيه. ولحسن الحظ ما كانت هناك خسارة في الأرواح ولكن العاملين والمستأجرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع المربوطين بذلك المتجر تضرروا أضرارا مادية. ويجري تحقيق أسباب الحريق وقد أتت معلومات ابتدائية ويجب إجراء التحقيق الكامل.

وأضاف الرئيس إلهام علييف قائلا إننا يجب علينا أن نعالج مشكلات المتضررين من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والعاملين فيه أيضا لأنهم فقدوا مناصب أعمالهم وممتلكاتهم والحقهم الحريق بأضرار مادية وبينهم الذين كانوا يبيعون البضائع بأموال مقترضة فلذلك فإننا باعتبارنا دولة نقدم لهؤلاء الناس دعمنا البتة.

ثم ألقى كلمات كل من وزراء الطوارئ كمال الدين حيدروف والداخلية رامل عصوبوف والاقتصاد شاهن مصطفايف والنائب العام ذاكر قرالوف ومحافظ حي نظامي عارف قاسموف محيطين الحاضرين علما بالتدابير المتخذة والأعمال المنفذة بشأن الحادث.