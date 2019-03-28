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    سفارة العراق في باكو تدشن كتاب العزاء في ضحايا غرق عبارة دجلة

    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥‎٩]

    باكو، 28 مارس، أذرتاج

    فتحت سفارة العراق في أذربيجان كتاب عزاء بمقر السفارة في باكو لتلقي التعازي على ضحايا غرق عبارة نهر دجلة في 21 مارس.

    وأفادت أذرتاج أنه أتى وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الدولية الأذربيجانية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي رامن قولوزادة سفارة العراق ليقدم باسم حكومة أذربيجان تعازيه إلى الشعب العراقي وعائلات وذوي الضحايا ووقع في كتاب العزاء.

    AZERTAG.AZ :سفارة العراق في باكو تدشن كتاب العزاء في ضحايا غرق عبارة دجلة
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