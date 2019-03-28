    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى النمسا

    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٢٦]

    فيينا، 28 مارس، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 28 مارس اليوم إلى جمهورية النمسا في زيارة عمل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى النمسا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي بنائب مستشار النمسا
    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٣:١٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا تشاوريا بشأن الحريق الناشب في المتجر بحي نظامي للعاصمة باكو
    ٢٦.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى محطة "باكميل" لمترو أنفاق باكو بعد الإصلاح الشامل
    ٢١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:١٧]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ داريغا نزربايفا
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى النمسا