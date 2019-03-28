الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى النمسا
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٢٦]
فيينا، 28 مارس، أذرتاج
وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 28 مارس اليوم إلى جمهورية النمسا في زيارة عمل.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٠٤]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٣:١٥]
٢٦.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٢٠]
٢١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:١٧]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٤:١٤]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٠١]
٢٧.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٥٧]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٣٤]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٥:١١]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١١:٤٧]
٢٧.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٢٤]
١٩.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٤:١٥]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥٠]
٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٤٨]
١٦.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٦:١٣]
٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٠٥]
٢٥.٠٢.٢٠١٩ [١٩:٥٣]
٢٠.٠٢.٢٠١٩ [١٦:٥٢]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
١١.٠١.٢٠١٩ [١٩:١٧]
٢١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:١٥]
٢٧.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٣٩]
٢٦.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٣٢]
٢٥.٠٣.٢٠١٩ [١٤:١٦]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥٩]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٣٢]
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١١:٥٦]
٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٠٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك