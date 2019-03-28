فيينا، 28 مارس، أذرتاج وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 28 مارس اليوم إلى جمهورية النمسا في زيارة عمل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى النمسا

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