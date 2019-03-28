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    الرئيس إلهام علييف يلتقي بنائب مستشار النمسا

    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٠٤]

    فيينا، 28 مارس، أذرتاج

    التقى الرئيس إلهام علييف في 28 مارس اليوم بنائب مستشار النمسا هاينتس كريستيان شتراخه في فيينا.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أشار إلى تطور العلاقات الأذربيجانية النمساوية بما فيه العلاقات السياسية والاقتصادي تطورا ناجحا مؤكدا أن زيارته البلد وكذلك لقائه مع نائب المستشار النمساوي لهما بالغ الأهمية من حيث توسيع التعاون.

    وأعرب نائب مستشار النمسا هاينتس كريستيان شتراخه عن أن لقائه بالرئيس إلهام علييف على هامش زيارته أذربيجان والمناقشات المثمرة التي أجراها خلالها أعطت دفعة لتطوير العلاقات بين البلدين.

    تناول الجانبان خلال المباحثات مبادرات إنشاء صيغ تعاون بغية توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بين أذربيجان والنمسا مع التشديد في هذا السياق على أهمية توسيع العلاقات بين مؤسسات حكومية لكلا البلدين وبين دوائر أعمالهما.

    كما تبادل الطرفان في اللقاء الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي بنائب مستشار النمسا
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