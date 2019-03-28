قراداغ لوكباتان يتغلب على مضيفه شوالان

باكو، 28 مارس، أذرتاج

تغلب قراداغ لوكباتان على مضيفه شوالان باكو بهدفين مقابل واحد في الجولة العشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 136 المقامة على ملعب كابتال بنك أرينا في مدينة سومغايت قادها الحكم أمودلو أمام 50 مشجعا.

وجاءت أهداف المباراة من طرف قربتوف د58 لصالح صاحب الأرض وأميرلي د18 وعلييف د83 لصالح الضيف.

وعاقب الحكم لاعبين من شوالان و4 لاعبين من قراداغ لوكباتان بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأخير استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.