طاووس، 28 مارس، أذرتاج خطف كبز كنجة الفوز بهدف قاتل أمام مضيفه طوران طاووس في الجولة العشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 137 المقامة على ملعب كابتال بنك أرينا في مدينة سومغايت قادها الحكم إسماعيلي أمام 300 مشجع. وفتح الحساب قاضييف د12 لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه صمدوف د30 ود90+5. وعاقب الحكم لاعبين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم. وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 5 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : كبز كنجة يخطف الفوز بهدف قاتل أمام مضيفه طوران طاووس

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