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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 21 مرة

    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٥‎٥‎]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    خرقت قوات الاحتلال الأرمينية وقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي كمرلي وقايماقلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

    كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي شيخلار وباش قروند بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ : قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 21 مرة
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