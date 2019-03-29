لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في فيينا
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٠١]
باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)
عقد في 29 مارس في فيينا لقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الخارجية الأرميني زوهراب مناتساكانيان، ذلك بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية ان الجانبين ناقشا في اللقاء سير عملية المفاوضات في تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان والقضايا التي يتعين التطرق إليها في اجتماع اليوم بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
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