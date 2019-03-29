خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الجمهورية التونسية
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٤٨]
29 مارس (أذرتاج).
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، كما يرأس جلالته وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في مقدمة مستقبليه بالمطار الرئاسي في العاصمة تونس، فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.
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