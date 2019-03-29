اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في فيينا
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٣٨]
باكو 29 مارس / آذار، (أذرتاج)
يلتقي رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في فيينا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لمناقشة تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.
أفاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج أن هذه المعلومات ابلغها مدير قسم الشؤون الخارجية في ديوان رئيس جمهورية أذربيجان حكمت حاجييف على صفحته في "تويتر".
وقال في تغريدته ان أذربيجان تؤيد تسوية النزاع على أساس الصيغة الموجودة وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية ومبادئ القانون الدولي.
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