    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في فيينا

    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٣٨]

    باكو 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    يلتقي رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في فيينا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لمناقشة تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

    أفاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج أن هذه المعلومات ابلغها مدير قسم الشؤون الخارجية في ديوان رئيس جمهورية أذربيجان حكمت حاجييف على صفحته في "تويتر".

    وقال في تغريدته ان أذربيجان تؤيد تسوية النزاع على أساس الصيغة الموجودة وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية ومبادئ القانون الدولي.

    AZERTAG.AZ :اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في فيينا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي بالمستشار الاتحادي النمساوي كورتس في فيينا
    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية
    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي بنائب مستشار النمسا
    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٢٦]
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى النمسا
    اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في فيينا اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في فيينا اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في فيينا