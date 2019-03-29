الأمن القومي يكشف عدد مواطني جورجيا المشاركين في القتالات الدائرة في سورية والعراق

تبيليسي، 29 مارس، أذرتاج

قالت هيئة الأمن القومي الجورجي إن أكثر من 20 مواطنا جورجيا شاركوا ضمن عصابات ومجموعات إرهابية في عمليات قتالية ومعارك دارت في سورية والعراق بالعام الماضي وبضعة منهم قتلوا فيها.

أفادت أذرتاج عن تقرير الأمن القومي السنوي أنها تواصل اتخاذ تدابير وإجراءات ضرورية نظرا إلى خطر عودة أولئك الأشخاص وأفراد عائلاتهم إلى الوطن. وجاء في التقرير أن 33 شخصا جورجي الأصل قتلوا في القتالات الدائرة في سوريا والعراق منذ عام 2012م وكان أخطرهم تارخان باتيراشفيلي المعروف بأبو عمر الشيشاني الذي عينت الحكومة الأمريكية جائزة قدرها 5 ملايين دولار لمن كشف عن مكانه وقتل باتيراشفيلي في معارك دارت بمدينة الشرقاط العراقية أوائل يوليو عام 2016م.

ولفتت الأمن القومي في التقرير إلى أنها لم تسجل أي واقع يدل على مغادرة مواطن جورجي إلى سورية والعراق خلال عام 2018م.