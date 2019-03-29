قطار باكو – تبيليسي –قارس يصل إلى باكو من سويسرا

باكو، 29 مارس (أذرتاج).

وصل قطار ركاب من طراز "ستادلير" المكون من 10 عربات الى باكو.

أفادت أذرتاج ان القطار صنع بطلب من "سكك الحديد الأذربيجانية" بناء على نظام سكك الحديد الموجودة في جورجيا وأذربيجان وتركيا.

أنتجت عربات القطار من قبل شركة ستادلير رايل جروب السويسرية.

يقال ان القطار مكون من 9 عربات للركاب ومطعم. انطلق القطار من سويسرا في سبيله الى تركيا ومنها الى جورجيا وأذربيجان.

يخطط بدء نقل الركاب في سكك حديد باكو-تبيليسي-قارس في هذا العام. لهذا الغرض وقعت "سكك الحديد الأذربيجانية" مع شركة ستادلير السويسرية على معاهدة لصناعة العربات الخاصة لها. ويتوقع إحضار 10 عربات أخرى في المرحلة الثانية.