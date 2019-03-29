باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

المجر حريصة على المشاركة في مشروع ممر الغاز الجنوبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الأذربيجانية أن الوزير الأذربيجاني برويز شاهبازوف التقى وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو والوفد المرافق له. وذكر الوزير برويز شاهبازوف ان قضايا التعاون الثنائي في مجال الطاقة نوقشت خلال اجتماعه معه في إطار المنتدى الدولي تحت عنوان "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في موسكو في السنة السابقة مشيرا إلى إيجاد هذه الزيارة فرصا جديدة للتعاون.

وتحدث الوزير المجري بيتر زيجارتو عن الوضع الحالي لإمدادات الطاقة الهنغارية والطلب على الغاز مشيدا بالخطط الموجهة الى تنويع سوق الغاز. قال إن المجر حريصة على المشاركة في مشروع ممر الغاز الجنوبي في المستقبل.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول تنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي وآفاق توسعه وإمكانيات زيادة حجم النقل في المرحلة المقبلة وتطوير حقول الغاز.

واقترح الطرفان إنشاء فريق عمل معني ضمن اللجنة الحكومية المشتركة لتنمية التعاون في مجال الطاقة.

شملت المحادثة مجالات التعاون الأخرى بين أذربيجان والمجر وكذلك، حول قضايا أمن الطاقة الإقليمية.