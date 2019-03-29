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    فريق العمل الخاص بالحريق في المتجر يبدأ استقبال رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المتضررين

    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٢٦]

    باكو، 29 مارس، أذرتاج

    بدأ فريق العمل الخاص بالحريق الناشب في متجر "ديقلاس" بحي نظامي للعاصمة باكو في 26 مارس الحالي استقبال رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المتضررين للاستماع إلى مراجعاتهم.

    أفادت أذرتاج أن فريق العمل المنشأ لدى وزارة الاقتصاد إنفاذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف بغية إقامة اتصالات سريعة ووثيقة معهم وتنظيم أعمال تقديم الدعم لهم بالتنسيق باشر منذ صباح اليوم استقبالهم للاستماع إلى مراجعاتهم والنظر فيها.

    ويستمع أعضاء فريق العمل إلى مرجعات كل واحد منهم على حدة.

    ويضم فريق العمل أعضاء من كل من مسؤولي وزارة الاقتصاد والجمارك والمالية والطوارئ والضرائب وغرفة الرقابة على الأسواق المالية وإدارة السلطة التنفيذية لحي نظامي.

    ويستمر استقبال المتضررين إلى 31 مارس.

    AZERTAG.AZ :فريق العمل الخاص بالحريق في المتجر يبدأ استقبال رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المتضررين
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