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    مجلس الوزراء المنغولي يبحث فتح سفارة في الإمارات

    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٥‎٥‎]

    أولان باتور، 29 مارس، أذرتاج

    بحث مجلس الوزراء المنغولي في اجتماعه الاعتيادي مسائل تتضمن في مشاريع تشريعية أبرمها البرلمان المنغولي الخورال العظيم.

    أفادت أذرتاج عن مونتسامي أن مجلس الوزراء نظر خاصة في مشروع مرسوم البرلمان الذي ينص على فتح سفارة منغوليا لدى بلاروس بمدينة منسك والإمارات العربية المتحدة بمدينة أبو ظبي.

    كما بحث مجلس الوزراء مشاريع البرلمان المعدلة حول النقل البري للشحن والأدوية والمنتجات الطبية وغيرها.

    AZERTAG.AZ :مجلس الوزراء المنغولي يبحث فتح سفارة في الإمارات
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