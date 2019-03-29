سمرقند تتحول إلى "البندقية" بعد الأمطار الغزيرة – صور
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٤٣]
سمرقند، 29 مارس، أذرتاج
غمرت الأمطار الغزيرة الهاطلة شوارع مركزية في مدينة سمرقند الأزباكستانية.
أفادت أذرتاج أن صور شوارع غريقة تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي ويعلق مغردون عليها بأن سمرقند تحولت إلى البندقية بعد الأمطار.
يذكر أن سمرقند التاريخية تصير نهرا مضطربا عقب كل غيث ينهمل عليها بسبب عدم مستطاع نظام الصرف الصحي للتعامل مع مياه متدفقة.
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