الجيش الأذربيجاني أقوى في جنوب القوقاز حسب مؤشر القوة

باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

في دراسة نشرها المركز العالمي Global Fire Power المتخصص في ترتيب الجيوش العالمية جاء الجيش الأذربيجاني في المرتبة الـ52 عالميا حسب قدرته العسكرية من بين 133 دولة شملها هذا التصنيف. احتلّت أذربيجان صدارة الترتيب على مستوى منطقة جنوب القوقاز حيث تليها جورجيا في المرتبة الـ85 وثم أرمينيا في المرتبة الـ96.

ويعتمد الترتيب على “مؤشر القوة” الذي يحدده المركز لكل دولة على أساس تقييمات تركز على 55 مؤشرا يأخذ بعين الاعتبار عدد القوات العسكرية النشطة والأفراد العاملين فيها وعدد المعدات العسكرية والتكنولوجية والموقع الجغرافي والاعتماد على المصادر المحلية والقوات بجميع تشكيلاتها باستثناء القدرات النووية.

وعالميا تشمل قائمة العشر الأوائل كلا من الولايات المتّحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند و فرنسا واليابان وجمهورية كوريا وبريطانيا العظمى وتركيا وألمانيا.