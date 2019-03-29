سوكار تشغل جميع المنشآت في مصفاة النفط "ستار" في تركيا

إزمير، 29 مارس، أذرتاج

شغلت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار جميع المنشآت في مصفاة النفط "ستار".

أفادت أذرتاج عن بيان سوكار أن رئيس الشركة رونق عبد الله يف وممثلو قيادة الشركة زاروا شبه جزيرة علي أقا مهتمين بالوضع الحالي في شركة "بتكيم" ومصفاة النفط "ستار" ومحطة "ستار" وسائر المؤسسات التابعة لشركة سوكار وحضروا اجتماع هيئة إدارة مصنع "ستار".

وتناول الاجتماع توصلا إلى تقدم هام قياسا إلى مطلع العام في مؤشرات الإنتاج للمصنع بغية إبلاغه طاقة الاستغلال الكاملة في ظل تشغيل جميع المنشآت فيه. وقد زودت المصفاة شركة "بتكيم" بمنتجات النفطة الأولى في شهر يناير الماضي ضمن تكامل شركة سوكار تركيا مع مجال تكرير النفط والبتروكيماويات فيما بدأت مساهماتها في اقتصاد تركيا وأذربيجان بعرض وقود الديزل والطيران في الأسواق منذ فبراير.

وطاقة انتاج مصفاة النفط "ستار" لشركة سوكار تبلغ 10 ملايين طن سنويا وأهم منتجاتها 8ر4 ملايين طن من وقود الديزل ووقود الطيران 6ر1 مليون طن والنفط 6ر1 مليون طن وغاز البترول المسيل والزيلين المختلط وفحم الكوك. وتقع المصفاة في شبه جزيرة علي أقا ذات الأهمية البالغة استراتيجيا من حيث النقل. وتحتضن شبه جزيرة علي أقا مصفاة "ستار" ومجمع "بتكيم" البتروكيماوي لسوكار ومحطة الطاقة الكهربائية الرياحية ومحطة "سوكار" اكبر ميناء بحر إيجي كوحدة موحدة من البنى التحتية.