الوزير: تدفع مدفوعات أولى لأصحاب المشاريع المتضررين من الأسبوع القادم

باكو، 29 مارس، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف إن مدفوعات أولى ستدفع ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال المتضررين بالحريق الناشب في متجر "ديقلاس".

أفادت أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد قوله لصحفيين إن تدابير وإجراءات تتخذ من اجل تقديم دعم مالي اولي ويعقد فريق العمل لقاءات ويقوم بدراسات وتحقيقات بهذا الغرض ويخطط تنفيذ دفع مدفوعات أولى خلال الأسبوع القادم.

وأوضح الوزير مصطفايف أن الإجراءات تشمل فتح حسابات في مصرف "كابتال بنك" لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال المتضررين للتمكن من الدفع عبر البطاقات. ويتم تنفيذ دفع المدفوعات المذكورة نتيجة دراسات تقام في غضون ثلاثة أيام.