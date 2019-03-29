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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية

    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٠٠]

    باكو، 29 مارس، أذرتاج

    استقبل النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في 29 مارس اليوم زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية في باكو.

    أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ألقت في الاستقبال كلمة أعربت فيها عن سعادتها باستقبال زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلد وهنأتهن بمناسبة عيد نيروز عيد الربيع.

    وألقت زوجة سفير مولدوفا في أذربيجان ألا ليوكا كلمة باسم مجموعة هومس لزوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية في أذربيجان عبرت فيها عن الشكر على الاستقبال العيدي والدعم المقدم لفعاليات مجموعة هومس.

    وفي الختام التقطت صور تذكارية.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية
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