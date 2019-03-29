الرئيس إلهام علييف يلتقي بالمستشار الاتحادي النمساوي كورتس في فيينا
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
فيينا، 29 مارس، أذرتاج
التقى الرئيس إلهام علييف في 29 مارس اليوم في فيينا بالمستشار الاتحادي النمساوي سيباستيان كورتس.
أفادت أذرتاج أن المستشار الاتحادي النمساوي سيباستيان كورتس استقبل الرئيس إلهام علييف.
والتقطت صور جماعية.
ثم جرى لقاء على انفراد بين الرئيس إلهام علييف والمستشار الاتحادي النمساوي سيباستيان كورتس.
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