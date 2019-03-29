باكو، 29 مارس، أذرتاج سحق نادي الجيش الرياضي زعيم الترتيب الجديد مضيفه أقصو برباعية دون رد في الجولة العشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 139 المنظمة على ملعب اقصو المركزي بعاصمة المحافظة قادها الحكم محمدوف أمام 70 مشجعا. وسجل أهداف الجيش الرياضي يعقوب زادة د7 ود31 ود75 وحسنوف د68 من ضربة الجزاء. وعاقب الحكم لاعبين من أقصو و3 لاعبين من الجيش الرياضي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : زعيم الترتيب الجديد يسحق أقصو برباعية نظيفة

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