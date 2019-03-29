زيرة الرديف يخسر أمام ضيفه صباح الرديف بهدف يتيم

باكو، 29 مارس، أذرتاج

خسر زيرة الرديف أمام ضيفه صباح الرديف بهدف يتيم في الجولة العشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 140 المنظمة على ملعب أذال أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدف صباح الرديف الوحيد من طرف رضاء د25.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من زيرة ولاعبا من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالإنذار الثاني د37.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.