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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 22 مرة

    ٣٠.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٥‎٩]

    باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    خرقت قوات الاحتلال الأرمينية وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قايماقلي وقوشجو أيريم والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

    كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية شيخلار بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي أشاغي ويسلي وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظة تارتار الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.

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