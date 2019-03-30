الرئيس إلهام علييف ينهي زيارة عمل إلى النمسا
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٠٤]
فيينا، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)
اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم زيارة عمل إلى جمهورية النمسا.
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