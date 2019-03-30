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    الرئيس إلهام علييف ينهي زيارة عمل إلى النمسا

    ٣٠.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٠٤]

    فيينا، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم زيارة عمل إلى جمهورية النمسا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف ينهي زيارة عمل إلى النمسا
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