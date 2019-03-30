فيينا، 30 مارس / آذار، (أذرتاج) اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم زيارة عمل إلى جمهورية النمسا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف ينهي زيارة عمل إلى النمسا

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