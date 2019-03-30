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    سفن للناتو في البحر الأسود

    ٣٠.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٤٠]

    تبليسي، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ستدخل السفن الحربية التابعة لدول الناتو إلى ميناء بوتي الجورجي الأسبوع المقبل.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات نشرتها السفارة البولندية في جورجيا على صفحتها على "تويتر".

    وجاء في التغريدات أن مجموعة من السفن الحربية التابعة لدول الناتو اجتازت مضيقي الدردنيل والبوسفور ودخلت إلى البحر الأسود.

    تضم المجموعة الفرقاطات الكندية "تورونتو" والإسبانية "سانتا ماريا" والتركية "يلدريم" والبريطانية "ريغل فرديناند" والبلغارية "درزكي" إضافة للمدمرة الهولندية "إيفرتسين".

    وستشارك سفن المجموعة المذكورة في مناورات (Sea Shield) "درع البحر" وستنفذ تدريبات مع سفن أوكرانية وجورجية.

    AZERTAG.AZ :سفن للناتو في البحر الأسود
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