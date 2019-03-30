    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس النمساوي: أذربيجان أهم شريك تجاري للنمسا في جنوب القوقاز

    ٣٠.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٢٠]

    فيينا، 30 مارس، أذرتاج

    غرد الرئيس النمساوي الكساندر فان در بيلن أن أذربيجان اهم شريك تجاري للنمسا في جنوب القوقاز وأقمنا الرئيس إلهام علييف وأنا لقاءنا المثمر على حجر الأساس هذا.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس النمساوي فان در بيلن تغريدة له في حسابه على تويتر بشأن لقائه المنعقد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 29 مارس بفيينا إنه هناك علاقات التعاون الناجح المتعددة بين جامعات البلدين بجانب هذا الشراكة أيضا.

    كما أشار الرئيس النمساوي إلى أن النمسا وفيينا جاهزتان على استضافة مفاوضات قادمة بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني.

    AZERTAG.AZ :الرئيس النمساوي: أذربيجان أهم شريك تجاري للنمسا في جنوب القوقاز
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
    حاجييف: لقاء فيينا أعطى دفعة جديدة للمفاوضات الرامية إلى حل النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان
    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎١]
    الخارجية الأوكرانية تحذر المواطنين من السفر إلى الأراضي الأذربيجانية المحتلة
    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٥‎٧]
    قضية سلامة الأراضي احدى أولويات جورجيا مدة رئاستها مجلس أوروبا
    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٦:١٠]
    رئيس أذربيجان يعزي نظيره الايراني
    الرئيس النمساوي: أذربيجان أهم شريك تجاري للنمسا في جنوب القوقاز