الرئيس النمساوي: أذربيجان أهم شريك تجاري للنمسا في جنوب القوقاز
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٢٠]
فيينا، 30 مارس، أذرتاج
غرد الرئيس النمساوي الكساندر فان در بيلن أن أذربيجان اهم شريك تجاري للنمسا في جنوب القوقاز وأقمنا الرئيس إلهام علييف وأنا لقاءنا المثمر على حجر الأساس هذا.
أفادت أذرتاج عن الرئيس النمساوي فان در بيلن تغريدة له في حسابه على تويتر بشأن لقائه المنعقد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 29 مارس بفيينا إنه هناك علاقات التعاون الناجح المتعددة بين جامعات البلدين بجانب هذا الشراكة أيضا.
كما أشار الرئيس النمساوي إلى أن النمسا وفيينا جاهزتان على استضافة مفاوضات قادمة بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني.
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