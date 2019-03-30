الوزير: 6 من اقوى أساتذة الشطرنج يشاركون في بطولة شمكير للشطرنج

شمكير، 30 مارس، أذرتاج

قال وزير الشباب والرياضة أزاد رحيموف إن بطولة شمكير الكبرى للشطرنج التقليدية المكرسة لذكرى لاعبنا للشطرنج الشهير الراحل وقار هاشموف نظمت بالمستوى العالي هذا العام أيضا ومما يبعث سرورا أن البطولة يشارك فيها 6 من 10 اقوى أساتذة الشطرنج عالميا رغم تنظيمها للمرة السادسة ونحن مرتاحون من مشاركة البطل العالمي ماغنوس كارلسن هذه النسخة أيضا.

أفادت أذرتاج عن رحيموف قوله لصحفيين في حقل افتتاح البطولة في 30 مارس اليوم في مدينة شمكير الأذربيجانية إن بطولة شمكير للشطرنج تستلفت اهتمام جميع اللاعبين للشطرنج مفيدا أن الشطرنج يلقى دعم الدولة بالمستوى العالي في أذربيجان وهذا اللعب محبوب للغاية في البلد ومثل هذه البطولات وسيلة مهمة لاشتهار أذربيجان عبر العالم كبلد رياضي أيضا.