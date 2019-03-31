الرئيس إلهام علييف يجري مكالمة هاتفية مع رئيس تركيا

باكو، 31 مارس (أذرتاج).

أجرى رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم في 31 مارس مكالمة هاتفية مع رئيس تركيا رجب طيب اردوغان.

هنأ الرئيس الأذربيجاني نظيره التركي بمناسبة فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية فوزا كاسحا.

قال الرئيس إلهام علييف ان هذا الفوز مؤشر على دعم شعب تركيا للرئيس رجب طيب اردوغان وسياسته.

بدوره أعرب الرئيس رجب طيب اردوغان عن شكره على هذا الاتصال الهاتفي وتبريكاته.

وأعرب الجانبان خلال المكالمة الهاتفية عن يقينهما من مواصلة تطوير علاقات الصداقة والأخوة دائما بين أذربيجان وتركيا بناء على عزم كلا الشعبين.