قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 30 مرة

باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

خرقت قوات الاحتلال الأرمينية وقف إطلاق النار 30 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران مواقعها الواقعة في قريتي دوفيخ وشاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر والمرتفعات بمحافظة إجوان الأذربيجانية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وقايماقلي وفرحلي وأشاغي أيكيبارا وقيزيلحاجيلي وجعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي شيخلار ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية قورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.