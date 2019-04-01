حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قالت وزارة الدفاع في بيان اليوم إن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول أبريل الحالي 98 مليونا و386 ألف و852.81 مانات و213 ألف و577.88 دولار أمريكي و16 ألفا و36 يورو و5000 روبل روسي.

ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع من الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا. ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.