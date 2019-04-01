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    قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية تجري تدريبات تكتيكية خاصة

    ٠١.٠٤.٢٠١٩ [١٦:٠٩]

    باكو، 1 أبريل (أذرتاج).

    أجرت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية تدريبات تكتيكية خاصة، ذلك بناء على خطة الـتأهب القتالي لعام 2019.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات منظومات الصواريخ والدفاع الجوي نفذت عمليات التنقل وإعداد ساحة القتال والتنكر.

    AZERTAG.AZ :قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية تجري تدريبات تكتيكية خاصة
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