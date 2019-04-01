سفن الناتو دخلت ميناء بوتي الجورجية

تبيليسي، 1 أبريل (أذرتاج).

دخلت السفن الحربية التابعة لدول الناتو إلى ميناء بوتي الجورجي.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج للانباء مجموعة من السفن الحربية التابعة لدول الناتو تضم كلا من الفرقاطات الكندية "تورونتو" والإسبانية "سانتا ماريا" والتركية "يلدريم" والبريطانية "ريغل فرديناند" والبلغارية "درزكي" إضافة للمدمرة الهولندية "إيفرتسين" لتشارك في مناورات (Sea Shield) "درع البحر" وستنفذ تدريبات مع سفن أوكرانية وجورجية.

يشار الى ان سفينة "دونالد كوك" العسكرية الأمريكية كانت قد دخلت ميناء باطومي في نهاية يناير لهذا العام.

ستغادر السفن الميناء في 4 ابريل.