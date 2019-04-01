الرئيس إلهام علييف يستقبل مستشار رئيس الشيشان

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في اول أبريل اليوم مستشار رئيس جمهورية الشيشان للاتحاد الروسي نائب البرلمان الروسي أدم دليمخانوف.

أفادت أذرتاج أن آدم دليمخانوف نقل تحيات رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف لرئيس الدولة وابلغ أن رمضان قديروف يعد الرئيس إلهام علييف أخا له. واكد آدم دليمخانوف على عدم نسيان الشعب الشيشاني الزعيمَ القومي العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف متذكرا بالاحترام البالغ اعتناء حيدر علييف ودعمه لهم في اكثر الحالات ضيقا وصعوبة. وقال إن الشعبين بينهما علاقات الصداقة والأخوة التي لن تتزعزع.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الامتنان على تحيات رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف فيما طلب بنقل تحياته هو لرمضان قديروف وأشار إلى أنه تربطه برمضان قديروف علاقات الأخوة. وأفاد رئيس الدولة أن علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين الشعبين الأذربيجاني والشيشاني لها جذور تاريخية عميقة وما شهدت هذه العلاقات طوال القرون سوى تعززا وتوطدا.

وتذكر الرئيس إلهام علييف بامتنان زيارة رمضان قديروف مؤخرا البلدَ مشيرا إلى أن رمضان قديروف يواصل بنجاح سياسة زعيم الشعب الشيشاني الحاج احمد قديروف وأن الشيشان فيها الاستقرار والامن والأمان وتحقق اعمال البناء والتنمية في الجمهورية.

وتم التأكيد خلال المباحثة على أهمية العلاقات الموجودة بين أذربيجان وجمهورية الشيشان من حيث المزيد من تطوير العلاقات الثنائية الأذربيجانية الروسية.