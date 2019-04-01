صادرات أذربيجان خلال يناير – فبراير 2ر3 مليارات دولار

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

بلغ صادرات أذربيجان خلال فترة شهري يناير وفبراير العام الحالي 2ر3 مليارات دولار.

أفادت أذرتاج عن تقرير موجز لإجمالي التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاح الاقتصادي والاتصالات أن حجم الصادرات في القطاع غير النفطي خلال الفترة نفسها كانت 282 مليون دولار.

وأشار التقرير الموجز إلى ارتفاع الصادرات في القطاع غير النفطي 40 مليون دولار او 5ر16 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي 2018م. وتم تصدير منتجات القطاع غير النفطي خلال الفترة المذكورة إلى روسيا 82 مليون دولار وتركيا 6ر63 مليون دولار وجورجيا 37 مليون دولار وسويسرا 6ر20 مليون دولار وإيران 5ر8 ملايين دولار.

كما أن صادرات القطاع غير النفطي إلى روسيا ارتفعت بنسبة 21 في المائة والى جورجيا 13 في المائة والى إيران 1ر2 مرتين مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.