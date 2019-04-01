إجمالي التصدير يكشف عن حجم عمليات البطاقات المصرفية من قبل الأجانب الوافدين

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

زار أذربيجان خلال فترة يناير – فبراير العام الجاري 2ر364 ألف أجنبي وعديم الجنسية من 152 بلد وذلك أكثر بنسبة 3ر3 في المائة قياسا إلى شهري يناير – فبراير من العام الماضي. أفادت أذرتاج عن تقرير موجز لإجمالي التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاح الاقتصادي والاتصالات أن قيمة العمليات التي قام بها المواطنون الأجانب الوافدين إلى أذربيجان بواسطة البطاقات المصرفية بلغت 6ر173 مليون مانات. وأضاف التقرير إلى أن مبلغ العمليات المقامة خلال مجرد فبراير وصل إلى 3ر85 مليون مانات.