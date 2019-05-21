عرض الأفلام البولندية في أذربيجان
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
باكو، 21 مايو (أذرتاج).
سيقام في أذربيجان أيام الأفلام البولندية في الفترة ما بين 23-30 مايو.
أفادت وكالة أذرتاج أن أكثر من 20 فيلم في المواضيع المختلفة ستعرض في اكثر من 10 بلدان منها أذربيجان وروسيا وجورجيا وبيلاروس وكرواتيا وصربيا وإيسلندا والتشيلي، ذلك على هامش مهرجان أفلام "فيسلا" البولندية الـ12.
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