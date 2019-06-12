ليفان إيزوريا: ستنضم جورجيا إلى تدريبات عسكرية تجريها أذربيجان وتركيا
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
غابالا، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ستنضم جورجيا إلى التدريبات العسكرية المشتركة مع أذربيجان وتركيا في المستقبل.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الجورجي ليفان إيزوريا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي في مدينة غابالا الأذربيجانية في 12 يونيو.
أكد الوزير ليفان إيزوريا مشيرا إلى قضايا الأمن الإقليمي على أن هذا الاجتماع مهم من حيث أمن شعوبنا أيضا.
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