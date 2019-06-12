    • / سياسة

    سياسة


    ليفان إيزوريا: ستنضم جورجيا إلى تدريبات عسكرية تجريها أذربيجان وتركيا

    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥‎٦]

    غابالا، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ستنضم جورجيا إلى التدريبات العسكرية المشتركة مع أذربيجان وتركيا في المستقبل.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الجورجي ليفان إيزوريا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي في مدينة غابالا الأذربيجانية في 12 يونيو.

    أكد الوزير ليفان إيزوريا مشيرا إلى قضايا الأمن الإقليمي على أن هذا الاجتماع مهم من حيث أمن شعوبنا أيضا.

    AZERTAG.AZ :ليفان إيزوريا: ستنضم جورجيا إلى تدريبات عسكرية تجريها أذربيجان وتركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
    توقيع خطة تعاون ثنائي بين وزارتي الدفاع الأذربيجاني والجورجي
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
    إرسال مجموعة من قوات حفظ السلام الأذربيجانية إلى أفغانستان
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٦]
    عقد اجتماع وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي في غابالا
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٨]
    وزيرا الدفاع الأذربيجاني والتركي يزوران مركز التعليم والتدريب ومدرسة حيدر علييف العسكرية في نخجوان
    ليفان إيزوريا: ستنضم جورجيا إلى تدريبات عسكرية تجريها أذربيجان وتركيا