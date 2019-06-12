توقيع خطة تعاون ثنائي بين وزارتي الدفاع الأذربيجاني والجورجي

غابالا، 12 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف في 12 يونيو اليوم في مدينة غابالا غرب البلاد بنظيره الجورجي ليفان إيزوريا الذي يزور البلد حاليا.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع المنعقد بحضور وفدي الطرفين أشار الوزير حسنوف فيه إلى أن التعاون العسكري الأذربيجاني الجورجي يمارس في مجالات ضمان امن المشاريع الاقتصادية الإقليمية وفي اطار البرامج الثنائية وبرامج الناتو وفي سائر المجالات واكد على ضرورة المزيد من توسيع مجالات فعاليات هذا التعاون.

وعبر الوزير الجورجي ايزوريا عن الارتياح من إعادة زيارة أذربيجان قائلا إن ذلك نموذج واضح للمستوى العالي للتعاون بين البلدين.

وتبادل الجانبان في الاجتماع وجهات نظر حول الأوضاع العسكرية السياسية السائدة في المنطقة وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الاجتماع وقع الطرفان على خطة التعاون الثنائي لعام 2019م بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والجورجية.