باكو، 12 يونيو، أذرتاج تعرضت مواقع قوات الدفاع الأذربيجاني لطلقات نارية أطلقتها قوات الاحتلال الأرميني باستخدام قاذفات الألغام والهاون. أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع ردا على استفسار الوكالة أن "العدو انتهك نظام وقف إطلاق النار اليوم انتهاكا صارما واستهدف مواقع الدفاع الأذربيجاني بقاذفات الألغام والهاون من عيار 60 ملم. ويقوم العدو بالإدلاء بتصريحات كاذبة وحافلة بالافتراءات إدلاء يخص به من اجل إخفاء استفزازاته التي ينفذها من اجل تصعيد حدة التوتر عند خط الجبهة ونقدم لوسائل الإعلام مواد مصورة تصدق على واقع استهداف العدو مواقع الجيش الأذربيجاني بقاذفات الألغام والهاون."

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: العدو يريد إخفاء استفزازاته التي ينفذها من اجل تصعيد حدة التوتر - صور

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