كشف اكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي في أذربيجان سنويا
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢١]
باكو، 12 يونيو، أذرتاج
قال برويز موسايف إن هيئة الهجرة تتخذ خطوات جادة لمكافحة الهجرة غير القانونية.
أفادت أذرتاج عن موسايف رئيس هيئة الهجرة قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن عدد المهاجرين غير القانونين المكشوف عنهم في البلد يزيد عن 20 ألف مهاجر سنويا مفيدا أن جزءا منهم يبعث بهم إلى بلادهم عن طيب خاطرهم مع تقنين إقامة بعض منهم في البلاد او ترحيلهم.
وأوضح موسايف أن هذا يكسب ببالغ الأهمية من حيث امن المهاجرين وكذلك الحيلولة دون صيرورتهم ضحايا الاتجار بالبشر.
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