الرئيس إلهام علييف يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له
AzerTAg.az
١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٣٨]
باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع جوهانس هان والوفد المرافق له.
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