اجتماع المجلس التمهيدي الأخير لمؤتمر وكالات الأنباء العالمية السادس في صوفيا

صوفيا، 13 يونيو، أذرتاج

عقد اجتماع المجلس التمهيدي الأخير لمؤتمر وكالات الأنباء العالمية السادس تحت شعار "مستقبل الأنباء" بمدينة صوفيا عاصمة بلغاريا في 13 يونيو حزيران اليوم.

أفادت أذرتاج أن رؤساء وممثلي وكالات أذرتاج الأذربيجانية وبرس اسوسيشن البريطانية وتاس الروسية وواس السعودية واسوشيتيد برس الأمريكية وكونا الكويتية وافي الإسبانية وسائر الوكالات الأعضاء شاركوا في فعاليات الاجتماع التمهيدي.

وبحث المشاركون في اجتماع المجلس مسائل انتخاب رئيس قادم لمؤتمر وكالات الانباء العالمية والبلد المستضيف ولم يسع أعضاء المجلس أن يتفقوا على قرار نهائي في هذا الاجتماع بسبب وجود عدة مرشحين إلى رئاسة المؤتمر ووافقوا مع تنظيم اجتماع قادم في لندن 2 ديسمبر العام الجاري لاعادة بحث المسائل.