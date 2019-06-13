الاتحاد الأوروبي يستثمر 33 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان

باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قام الاتحاد الأوروبي بتوظيف 33 مليار دولار على الاستثمار في أذربيجان واستثمرت أذربيجان 15 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف في منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان الذي عقد اليوم في باكو.

قال الوزير إن 1600 شركة من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعمل في أذربيجان. في العام الماضي زاد حجم تبادل التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وأذربيجان بنسبة 30 في المائة. أذربيجان هي واحدة من الشركاء الاقتصادية والتجارية الرئيسية للاتحاد الأوروبي.