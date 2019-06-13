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    المفوض الأوروبي: يواصل الاتحاد الأوروبي تأييده بتنويع اقتصاد أذربيجان

    ١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٤٧]

    باكو، 13 يونيو، أذرتاج

    قال يوهانس هان إن الاتحاد الأوروبي يواصل تأييده بتنويع اقتصاد أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن هان مفوض الاتحاد الأوروبي لمفاوضات التوسع وسياسة الجوار في تصريح له قبل منتدى الاعمال بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي المنعقد في باكو 13 يونيو حزيران اليوم إن أذربيجان شريك تجاري مهم للاتحاد الأوروبي.

    وقال هان "انني اعتقد أن أذربيجان قد اختارت سبيلا صحيحا بتطوير القطاع غير النفطي ونؤيد بهذه الجهود."

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