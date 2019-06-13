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    اقتصاد


    الوزير: أذربيجان والاتحاد الأوروبي يتفاوضان على اتفاق جديد

    ١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٦]

    باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    في الوقت الحاضر يتفاوض أذربيجان والاتحاد الأوروبي على اتفاق جديد.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف في منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان الذي عقد اليوم في باكو.

    قال الوزير أن حصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شكلت 42 في المائة من حجم التجارة الخارجية الأذربيجانية وشكلت حصة بلدنا 78 في المائة من تبادل تجارة الاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز.

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