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    حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في قطاع الزراعة يبلغ 237 مليون دولار

    ١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٢٧]

    باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في العام الماضي 237 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الزراعة الأذربيجاني إينام كريموف في حلقة النقاش ضمن منتدى الأعمال الخامس بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم في باكو.

    أشار الوزير إلى أن أذربيجان صدرت 47.8 مليون دولار من المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي واستوردت 189 مليون دولار منها.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في قطاع الزراعة يبلغ 237 مليون دولار
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