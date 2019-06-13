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    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا"

    ١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤٣]

    باكو، 13 يونيو (أذرتاج).

    شاركت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني السيدة مهربان علييفا في 13 يونيو في حفل تدشين مبنى جديد لدار الحضانة "أوميد يئري" في بلدة بينا بحي خزر في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن مؤسسة حيدر علييف أنشأت مبنى جديدا لدار الحضانة بسبب عدم استجابة مبناها القديم لمتطلبات العصر.

    تفقدت النائبة الأولى لرئيس الجمهورية مهربان علييفا الظروف المهيأة في المبنى.

    قيل ان دار الحضانة أنشئت عام 1997. يسكنها أطفال تحت سن 18 عاما.

    أنشئت في دار الحضانة ورش مختلفة لنسج السجاد والرسم والاعمال اليدوية الأخرى.

    بعد تفقد الظروف اجتمعت السيدة مهربان علييفا مع الأطفال وتحدثت معهم.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا"
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    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا" النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تدشن مبنى جديدا لدار الحضانة في بلدة "بينا"