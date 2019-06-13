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    النائبة الأولى للرئيس تتفقد الظروف المهيأة لدى مدرسة الفنون الجميلة للأطفال رقم 2

    ١٣.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠١]

    باكو، 13 يونيو، أذرتاج

    تفقدت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في 13 يونيو حزيران اليوم الظروف المهيأة لدى مدرسة الفنون الجميلة للأطفال رقم 2 باسم واقف مصطفى زاده في حي ياسامال للعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن وزير الثقافة ابولفس قرايف قدم للنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا معلومات حول المدرسة وجاء فيها أنها بدأت فعالياتها عام 1940م كمدرسة موسيقية للأطفال رقم 1 إلى عام 1988م حيث أصبحت المدرسة رقم 2 باسم مصطفى زاده مع افتتاح شعب مختلف بها.

    ويتعلم حاليا بالمدرسة 385 تلميذ وتلميذة على يد 78 مدرسا ومدرسة في تخصصات البيانو والكمان والغناء والتار والغيتارو الكلارينيت والساكسفون والرسم والرقص والنظريات.

    وقيل إن مبنى المدرسة لم تشهد حتى الان تنفيذ اعمال الإصلاح الشامل.

    واعطت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا توجيهات تنص على اجراء اعمال الإصلاح الشامل وإعادة البناء لدى المدرسة.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس تتفقد الظروف المهيأة لدى مدرسة الفنون الجميلة للأطفال رقم 2
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