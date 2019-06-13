الوزير: دين الدولة الخارجي يشكل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

قال شان مصطفايف إن اقتصاد البلد تلقى العام الماضي 3ر15 مليار دولار استثمارا منها 2ر8 مليارات دولار من الاستثمار الخارجي.

أفادت أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد قوله إن حجم الاستثمارات خلال سنوات الاستقلال عموما بلغ 263 مليار دولار ومنها اكثر من 50 في المائة من الاستثمار الخارجي. وأضاف أن احتياطات النقد الأجنبي الاستراتيجي للبلد ارتفع بنسبة 3ر7 في المائة.

وزاد أن دين الدولة الخارجي لأول يناير العام الحالي بلغ 9ر8 مليارات دولار وهو يشكل 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.